Cosenza-Reggina, una notte “dentro” la Curva amaranto: l’esplosione al gol di Montalto e “chi non salta è cosentino” [VIDEO]

5 Novembre 2021 23:32

La gioia al gol di Montalto e il coro finale “chi non salta è cosentino”: i due video di Cosenza-Reggina “da dentro” la Curva amaranto

Da Camozzi a Bogdani, ma stasera la scena è tutta di Montalto. Spacca la porta, la Curva dei 300 amaranto al San Vito esplode. E poi, a fine gara, “chi non salta è cosentino”. Una notte da sogno per la Reggina e per i reggini a Cosenza, una notte pazzesca e che regala la vetta momentanea. Ma vivere “da dentro” la Curva amaranto è tutt’altra cosa. E noi vi portiamo dentro il cuore del tifo di stasera, tramite i due video in basso. Nel primo, tutto l’entusiasmo e la gioia subito dopo il gol di Montalto, che viene ad esultare proprio sotto il settore ospiti, nel secondo il saluto a fine gara tra squadra e tifosi che si trasforma in “chi non salta è un cosentino”.