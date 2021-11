Cosenza-Reggina, Aglietti: “siamo forti, ma insieme ad altre. Vincere queste partite è importante”

5 Novembre 2021 23:06

Le parole del tecnico amaranto Alfredo Aglietti al termine di Cosenza-Reggina

“Avevo chiesto alla squadra di far girare la palla, non era facile perché occasioni contro di loro non ce ne sono tantissime. Dovevamo essere cinici e lo siamo stati, poi siamo stati bravi a gestirla senza scoprirci troppo”. Parole e musica di un Alfredo Aglietti soddisfatto al termine di Cosenza-Reggina. In conferenza stampa il tecnico amaranto ha continuato a ribadire di stare coi piedi per terra: “dobbiamo lavorare, senza troppi alti e bassi. Non voglio che si sogni dopo una vittoria e ci si deprima dopo una sconfitta. Io la classifica la guardo poco. Credo che il nostro popolo, la nostra gente, sia contento”.

“Vincere queste partite così è importante, così come non prendere gol, perché dà sicurezza e consapevolezza di essere una squadra solida – prosegue l’allenatore – Stasera lo abbiamo fatto molto bene, sulla fase difensiva ci lavoriamo tanto. Avevamo visto Cosenza-Ternana e i rossoverdi giocavano come noi ma avevano subito due gol su ripartenza. Volevamo avere il pallino del gioco in mano senza concedere ripartenze”.

Sui singoli: “Tumminello ha fatto molto bene, sta meglio da un pezzo ed era giusto dargli minutaggio. Volevamo riempire l’area con i cross dagli esterni. Galabinov ha fatto molto bene, poi nel secondo tempo era stanco. Chi dimostra di stare meglio gioca, gli allenamenti ci sono per questo. Cortinovis è forte, ha grande personalità, non si fa intimidire. Deve star sereno, se sarà gestito bene farà una carriera importante, può fare anche il mediano. Siamo forti? Sì, penso che siamo forti, ma ce ne sono anche altre, siamo forti insieme ad altri. Si può far meglio in alcune situazioni, ma a trovarsi qui dopo un terzo di campionato tutti avrebbero firmato. Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo, se si guarda la classifica si ha la pesantezza quando si scende in campo, noi invece dobbiamo stare sereni e poi i risultati li decreteranno gli ultimi due mesi di campionato”.

Sul gol di Montalto e sul suo problema: “ha fatto un gran gol, ha lavorato bene e in silenzio. Quando entri poi raccogli i frutti. Il problema che ha accusato? Lo valuteremo dopo qualche giorno di riposo. C’è da vedere anche Rivas, credo possa tornare anche lui perché è molto importante”.

Cosenza-Reggina, Liotti: “siamo felicissimi”

In diretta a Reggina Tv anche Daniele Liotti: “Siamo felicissimi, ci vogliamo godere questo momento, riposare questa settimana per pensare alla prossima in casa. Il Cosenza al San Vito non aveva mai perso e siamo stati bravi ad aspettare nel primo tempo per colpire nella ripresa. Sapevamo che loro non concedono molto, ma abbiamo sfruttato l’occasione con Adriano e poi potevamo anche raddoppiare”.