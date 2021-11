Cosenza, aggredisce la moglie e tenta di gettare i figli (uno neonato) dalla finestra: bloccato dalle Forze dell’Ordine

8 Novembre 2021 13:54

Cosenza, l’uomo sottoponeva i familiari a minacce e maltrattamenti

Un uomo di 43 anni, cittadino extracomunitario, è stato arrestato a Cosenza per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, che vive nell’area urbana di Rossano insieme alla sua famiglia, composta dalla moglie e da 4 figli, tutti minorenni, sottoponeva i familiari a minacce e maltrattamenti. Secondo quanto si è appreso, l’uomo già raggiunto da una misura di divieto di avvicinamento alla moglie, si era recato nella casa dove vive la famiglia, armato di coltello. Avrebbe prima minacciato la donna e poi tentato di far esplodere l’abitazione, aprendo la bombola del gas. Poi, in preda ad un raptus, si sarebbe scagliato sui figli, tra cui anche un neonato, tentando di gettarli dalla finestra. Tragedia sventata dalle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenute però purtroppo uno dei figli ha dovuto ricorrere alle cure dei soccorritori del 118.