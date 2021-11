26 Novembre 2021 13:50

Al giorno d’oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono di tutelare la propria salute optando per l’assistenza sanitaria integrativa, consapevoli del fatto che il Sistema Sanitario Nazionale è in molti casi inadeguato. Dallo scoppio della pandemia, si è dimostrato un aumento significativo dell’attenzione nei confronti delle assicurazioni private, in quanto nelle organizzazioni pubbliche le liste d’attesa sono lunghissime, le strutture sono spesso fatiscenti, il personale è sempre più carente e il Covid ha ancora più enfatizzato i limiti della sanità pubblica.

Proprio per tale ragione, in molti hanno scelto di ricorrere all’assistenza sanitaria integrativa. Ma di cosa si tratta nello specifico? Quali sono le alternative a disposizione per sentirsi più sicuri e tutelati sul versante della salute? Scopriamolo insieme.

Cos’è l’assistenza sanitaria integrativa

L’assistenza sanitaria integrativa non è altro che una forma di tutela extra, che va oltre a quella pubblica e che aggiunge una serie di coperture utili per fare fronte ai limiti del Sistema Sanitario Nazionale. In sostanza, questa soluzione consente di ottenere un rimborso, parziale e totale, delle spese sostenute presso cliniche private, convenzionate o meno a seconda dei casi.

Tipologie di assistenza sanitaria integrativa

Ad oggi esistono varie tipologie di assistenza sanitaria integrativa: le polizze private, i fondi sanitari e le società di mutuo soccorso. Vediamole nel dettaglio.

Polizze sanitarie private

Le polizze sanitarie private rappresentano la forma più diffusa di assistenza sanitaria integrativa nel nostro Paese e anche quella più efficiente. Sono erogate direttamente dalle compagnie assicurative sotto forma di vari pacchetti in grado di offrire differenti forme di tutela e coperture a seconda delle proprie esigenze. Tra tutte, la polizza sanitaria Europ Assistance è una delle più gettonate in Italia perché completa e personalizzabile. A seconda delle necessità specifiche di ognuno è possibile scegliere quali coperture aggiungere al proprio pacchetto: dagli infortuni alla malattia, dai servizi di telemedicina all’assistenza domiciliare.

Fondi sanitari integrativi

I fondi sanitari sono strumenti di assistenza sanitaria integrativa rivolti a determinate categorie di persone, come ad esempio gli artigiani piuttosto che i metalmeccanici. Possono essere destinati ai dipendenti di una stessa azienda o avere estensione territoriale e chiunque rispetti i requisiti della loro destinazione ha la possibilità di richiederli. Chi aderisce a un fondo sanitario integrativo può rivolgersi ad una struttura sanitaria privata convenzionata per effettuare visite mediche e interventi, che gli saranno in seguito rimborsati.

Società di mutuo soccorso

Infine, le società di mutuo soccorso sono organizzazioni no profit, senza fini di lucro, che offrono prodotti simili a quelli assicurativi. Tuttavia, al giorno d’oggi queste società sono andate un po’ a perdere il loro significato originario, ma esistono ancora attori importanti nel panorama nazionale.