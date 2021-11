16 Novembre 2021 10:45

Corso di aggiornamento per gli esecutori stradali delle Città Metropolitana di Messina: sono state svolte cinque giornate di incontri formativi

Si è concluso, mercoledì 10 novembre 2021, il ciclo di aggiornamento formativo dedicato agli esecutori stradali addetti alla rete viaria di competenza della Città Metropolitana di Messina.

L’iniziativa, che risponde al disposto del D.L. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ha coinvolto un centinaio di dipendenti in cinque giornate di studio svolte nei luoghi di lavoro, nei comuni di S. Agata Militello, Milazzo, Furnari, Messina e Pagliara.

Sono stati approfonditi temi di particolare interesse per i gli esecutori stradali; argomenti finalizzati a prevenire gli infortuni sul lavoro grazie alla messa in opera di corrette procedure di intervento, l’uso di dispositivi di protezione individuale e l’utilizzo di attrezzature e macchine in dotazione. Contestualmente, è stata trattata la normativa introdotta dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica sui luoghi di lavoro.

Gli incontri, realizzati grazie all’intesa tra l’Organismo Paritetico Territoriale OPT di Messina e il Servizio Prevenzione della Città Metropolitana di Messina, sono stati coordinati dalla Segreteria Generale – Ufficio Unico della Formazione e sono stati svolti in spazi all’aperto, al fine di contenere al minimo possibile il rischio da contagio Covid-19.

Attivissima la partecipazione dei lavoratori, che hanno interagito con i docenti analizzando le situazioni di rischio e acquisendo le specifiche e corrette misure preventive da adottare in ogni momento.

Gli interventi sono stati tenuti dal Responsabile del Servizio Prevenzione dell’Ente dott. Sandro Mangiapane, dal Segretario provinciale dell’OPT Messina Giuseppe Moroso, unitamente agli ingg. Fausto Buttà ed Enrico Princiotta. Il coordinamento dei lavori è stato affidato alla dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, supportata da Giovanni Pispisa, dell’Ufficio Unico della Formazione.

Il completamento del ciclo formativo rivolto agli esecutori stradali si aggiunge al percorso di formazione già svolto in materia di “segnaletica stradale in presenza di transito veicolare” e all’addestramento all’uso delle attrezzature in dotazione.