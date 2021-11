Corsica Sardinia Ferries cerca 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta: come candidarsi

16 Novembre 2021 17:44

La compagnia Corsica Sardinia Ferries cerca personale per le navi gialle

La Corsica Sardinia Ferries ricerca personale per le navi gialle, nella nota diffusa dalla compagnia si legge che la Corsica Sardinia Ferries è alla ricerca di “personale navigante di Coperta, Macchina, Camera e Cucina, per tutte le qualifiche. Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce. Si ricercano fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta”.

“Ecco tutte le informazioni sui posti di lavoro offerti da Corsica Sardinia Ferries e come candidarsi:

I profili ricercati sono diversi, per le aree coperta, macchina, camera e cucina.

FIGURE RICERCATE

Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:

– Ufficiali e Sottufficiali di macchina e di coperta;

– Camerieri e addetti alle cabine;

– Addetti Sala / Bar/ Casse / Personale di Cucina;

– Receptionist / Hostess

REQUISITI

I candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Per gli Addetti Sala / Bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di Receptionist / Hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese.

CONDIZIONI DI LAVORO

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

LA COMPAGNIA

Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001.

CANDIDATURE

Gli interessati possono candidarsi inviando il CV tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ www.corsica-ferries.it/lavoro“.