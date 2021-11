Coronavirus, oggi in Calabria 179 nuovi casi positivi: continuano ad aumentare i ricoveri, il bollettino

Per quanto riguarda le restrizioni, l’eventuale passaggio in “zona gialla” dipende dal numero di ricoverati nei reparti: per la Calabria scatterà se il numero dei pazienti Covid nei nosocomi regionali dovesse raggiungere contemporaneamente quota 145 in reparto e 18 in terapia intensiva. Oggi siamo a 113 in reparto e 9 in rianimazione, in ulteriore aumento rispetto a ieri, ma c’è ancora un margine di 31 posti nei reparti e di 9 posti nelle rianimazioni. Purtroppo il trend è nuovamente in peggioramento e se dovesse proseguire come nell’ultima settimana, la “zona gialla” sventata per un soffio a settembre, potrebbe concretizzarsi nel corso di questo mese di novembre.