Coronavirus, oggi in Calabria 244 nuovi casi positivi: non erano così tanti da due mesi, torna l’incubo zona gialla. Il bollettino

6 Novembre 2021 15:38

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 6 novembre

Oggi in Calabria nessun morto, 96 guariti e 244 nuovi casi di Coronavirus su 4.776 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 5,11% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

88 nella Provincia di Cosenza

84 nella Provincia di Reggio Calabria

29 nella Provincia di Crotone

22 nella Provincia di Catanzaro

21 nella Provincia di Vibo Valentia

Era dal 15 settembre, quasi due mesi fa, che l’aumento giornaliero dei nuovi casi positivi non era così grande in Calabria. Un aumento di casi che corrisponde anche ad un costante aumento di ricoveri negli ultimi giorni, al punto che – seppur non imminente – torna l’incubo “zona gialla”, che significa nuove restrizioni. Tutto dipende dal numero di ricoverati nei reparti: per la Calabria la “zona gialla” scatterà se il numero dei pazienti Covid nei nosocomi regionali dovesse raggiungere contemporaneamente quota 145 in reparto e 18 in terapia intensiva. Oggi siamo a 112 in reparto e 8 in rianimazione, quindi c’è ancora un margine di 32 posti nei reparti e di 10 posti nelle rianimazioni. Ma in pochi giorni i ricoveri sono sensibilmente aumentati: il 27 ottobre in Calabria i pazienti Covid erano soltanto 89 in reparto e 4 in terapia intensiva. Negli ultimi 10 giorni, quindi, abbiamo avuto +23 in reparto e +4 in terapia intensiva. E adesso i contagi crescono più rapidamente: se questo trend si confermerà, significa che stiamo assistendo allo stesso identico andamento dell’autunno scorso semplicemente con un paio di settimane di ritardo. Nonostante quest’anno più dell’80% della popolazione calabrese sia vaccinata.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 88.407 persone su 1.323.412 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,68%. In Calabria sono stati processati 14,96 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

88.407 casi totali



1.454 morti

83.523 guariti

3.430 attualmente positivi

112 (+5) ricoverati in ospedale ( 3,26% )

( ) 8 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,23% )

( ) 3.310 (143) in isolamento domiciliare ( 96,50% )

I 88.407 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 31.101 casi : 411 morti , 29.577 guariti , 41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.071 in isolamento domiciliare.

: , , 41 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.071 in isolamento domiciliare. Cosenza 28.456 casi : 658 morti , 26.438 guariti , 38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.319 in isolamento domiciliare.

: , , 38 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.319 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.681 casi : 158 morti , 11.348 guariti , 11 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare. Crotone 8.727 casi : 115 morti , 8.381 guariti , 16 in reparto, 215 in isolamento domiciliare.

: , , 16 in reparto, 215 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.036 casi : 103 morti , 6.526 guariti , 5 in reparto, 402 in isolamento domiciliare.

: , , 5 in reparto, 402 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.406 casi: 9 morti, 1.253 guariti , 1 in reparto, 143 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: