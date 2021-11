Coronavirus, oggi in Calabria 2 morti, 187 guariti e 272 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

26 Novembre 2021 16:18

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 26 novembre

Oggi in Calabria 2 morti, 187 guariti e 272 nuovi casi di Coronavirus su 4.688 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 5,80% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

110 nella Provincia di Reggio Calabria

46 nella Provincia di Catanzaro

36 nella Provincia di Cosenza

29 da Altra Regione o Stato Estero

26 nella Provincia di Vibo Valentia

25 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 91.990 persone su 1.413.181 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,50%. In Calabria sono stati processati 15,36 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

91.990 casi totali



1.491 morti

86.513 guariti

3.986 attualmente positivi

113 (-2) ricoverati in ospedale ( 2,83% )

( ) 13 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,32% )

( ) 3.860 (+85) in isolamento domiciliare ( 96,83% )

Gli 91.990 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 32.630 casi : 420 morti , 30.658 guariti , 36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.513 in isolamento domiciliare.

: , , 36 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.513 in isolamento domiciliare. Cosenza 29.348 casi : 673 morti , 27.233 guariti , 51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in isolamento domiciliare.

: , , 51 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.386 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.060 casi : 165 morti , 11.591 guariti , 14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare.

: , , 14 in reparto, 5 in terapia intensiva, 285 in isolamento domiciliare. Crotone 9.018 casi : 118 morti , 8.711 guariti , 2 in reparto, 187 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 187 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.440 casi : 105 morti , 6.990 guariti , 9 in reparto, 336 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 336 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.494 casi: 10 morti, 1.330 guariti , 1 in reparto, 153 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: