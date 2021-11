Coronavirus, oggi in Calabria nessun morto, 117 guariti e 202 nuovi casi positivi: ricoveri in calo, situazione resta sotto controllo

11 Novembre 2021 15:59

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 11 novembre

Oggi in Calabria nessun morto, 117 guariti e 202 nuovi casi di Coronavirus su 4.947 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 4,08% dei tamponi processati. L’ ASP di Cosenza comunica che “oggi si registrano 4 decessi avvenuti a domicilio in data precedente, di cui si è avuta notizia tramite scheda Istat”. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

61 nella Provincia di Cosenza

60 nella Provincia di Reggio Calabria

36 nella Provincia di Crotone

21 nella Provincia di Vibo Valentia

18 nella Provincia di Catanzaro

6 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 89.210 persone su 1.345.014 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,63%. In Calabria sono stati processati 15,07 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

89.210 casi totali



1.462 morti

84.123 guariti

3.625 attualmente positivi

109 (-1) ricoverati in ospedale ( 3,00% )

( ) 9 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,24% )

( ) 3.507 (+82) in isolamento domiciliare ( 96,74% )

Gli 89.210 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 31.405 casi : 413 morti , 29.794 guariti , 39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.157 in isolamento domiciliare.

: , , 39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.157 in isolamento domiciliare. Cosenza 28.694 casi : 662 morti , 26.508 guariti , 36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.484 in isolamento domiciliare.

: , , 36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.484 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.751 casi : 159 morti , 11.376 guariti , 11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare.

: , , 11 in reparto, 3 in terapia intensiva, 202 in isolamento domiciliare. Crotone 8.817 casi : 115 morti , 8.456 guariti , 13 in reparto, 233 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 233 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.129 casi : 104 morti , 6.675 guariti , 9 in reparto, 341 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 341 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.414 casi: 9 morti, 1.314 guariti , 1 in reparto, 90 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: