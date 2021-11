Coronavirus, oggi in Calabria 1 morto, 136 guariti e 143 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO

10 Novembre 2021 15:25

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 10 novembre

Oggi in Calabria 1 morto, 136 guariti e 143 nuovi casi di Coronavirus su 4.470 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 3,20% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

61 nella Provincia di Cosenza

41 nella Provincia di Reggio Calabria

21 nella Provincia di Catanzaro

15 nella Provincia di Crotone

3 nella Provincia di Vibo Valentia

2 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 89.008 persone su 1.340.067 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,64%. In Calabria sono stati processati 15,05 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

89.008 casi totali



1.458 morti

84.006 guariti

3.544 attualmente positivi

110 (=) ricoverati in ospedale ( 3,10% )

( ) 9 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,25% )

( ) 3.425 (-21) in isolamento domiciliare ( 96,64% )

I 89.008 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 31.345 casi : 413 morti , 29.742 guariti , 39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.149 in isolamento domiciliare.

: , , 39 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.149 in isolamento domiciliare. Cosenza 28.633 casi : 658 morti , 26.500 guariti , 36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.435 in isolamento domiciliare.

: , , 36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.435 in isolamento domiciliare. Catanzaro 11.733 casi : 159 morti , 11.371 guariti , 12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare.

: , , 12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare. Crotone 8.781 casi : 115 morti , 8.445 guariti , 13 in reparto, 208 in isolamento domiciliare.

: , , 13 in reparto, 208 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.108 casi : 104 morti , 6.656 guariti , 9 in reparto, 339 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 339 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.408 casi: 9 morti, 1.292 guariti , 1 in reparto, 106 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: