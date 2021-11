La Cormar Polistena fa chiarezza: mister Rinaldi non è in discussione, le voci sull’esonero sono prive di fondamento

9 Novembre 2021 10:52

Mister Nino Rinaldi non è in discussione: la Cormar Futsal Polistena fa chiarezza sulle voci di un possibile esonero dell’allenatore

Tre sconfitte consecutive e un pareggio, appena un punto nelle ultime 4 gare: non è di certo il miglior momento della stagione del Polistena che, dopo un buon inizio, si trova ad avere le prime difficoltà nella nuova categoria. Nel mirino della critica è finito mister Rinaldi sul quale pesano le voci di un possibile esonero se i risultati dovessero restare tali. A difesa dell’allenatore è intervenuta la società che con un post social ha voluto fare chiarezza: “in seguito alla falsa notizia apparsa su alcuni organi d’informazione, la Cormar Futsal Polistena intende sottolineare che non c’è alcun fondamento riguardo all’esonero del tecnico Nino Rinaldi. La società si dichiara in linea con le aspettative, in funzione della classifica e del lavoro svolto fin qui dal tecnico e dall’intero staff, oltre che del rendimento del roster. Siamo altresì convinti che nel prosieguo della stagione saranno ancora tante le soddisfazioni che tutti insieme sapremo regalare ai nostri tifosi, in questo nostro primo campionato di Serie A“.

Del resto la stagione del Polistena, fin qui, è pienamente in linea con l’obiettivo salvezza. I reggini occupano la 13ª posizione in classifica, valida per i Playout e hanno 4 e 6 punti sulle squadre che oggi sarebbe condannate alla retrocessione diretta. Il Polistena è inoltre ad appena 3 punti dal gruppone di squadre a quota 10 che va dalle ultime posizioni Playoff a quelle che garantiscono la salvezza. Il tutto dopo aver buttato via 2 punti, in maniera sfortunata, contro Avellino nell’ultimo turno di campionato.