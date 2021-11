Cormar Futsal Polistena, dopo Juninho salutano anche Eric e Ique: Minnella ceduto in prestito

30 Novembre 2021 12:02

La Cormar Futsal Polistena annuncia altri 3 addii dopo quello di Juninho: Eric e Ique salutano la squadra calabrese, Minnella ceduto in prestito alla Futura

Diversi movimenti di mercato nelle ultime ore per la Cormar Futsal Polistena, in grado di ridisegnare il roster della società calabrese che nei prossimi giorni dovrà tornare necessariamente sul mercato per puntellare la rosa. Dopo l’addio di Juninho, i rosso-verdi hanno annunciato anche la cessione di Eric e Ribeiro Ique ringraziandoli con un post social nel quale si legge: “la Cormar Futsal Polistena comunica che si dividono le strade con Eric e Ribeiro Ique. La società ringrazia i giocatori per il lavoro svolto ed augura agli stessi le migliori fortune“. Ceduto in prestito anche Simone Minnella che si unirà alla Futura.