Squid Game 2 si farà! Il regista svela un retroscena: “Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo”

10 Novembre 2021 12:33

Il regista Hwang Dong-hyukh conferma la seconda stagione di Squid Game: Seong Gi-hun tornerà protagonista nella serie più vista di sempre su Netflix

“Sembrava quasi non avessimo altra scelta, dovevamo continuare con il racconto“. Con queste parole il regista Hwang Dong-hyukh ha confermato la seconda stagione di Squid Game 2 ai microfoni di Associated Press. Notizia accolta con grande entusiasmo da tutti i fan della serie coreana diventata nel giro di poche settimane la più vista di sempre su Netflix. La serie tv ha come protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), giovane padre sommerso dai debiti che accetta, insieme ad altre centinaia di persone nelle sue stesse condizioni disperate, di partecipare ad una serie di giochi “per bambini” dall’esito mortale: in palio una cascata di milioni per l’unico vincitore, da barattare con la propria vita o quella degli altri.

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione… È nella mia testa in questo momento. Adesso sono in fase di progettazione“, ha raccontato il regista durante una proiezione e una sessione di Q&A a Los Angeles, raccontando anche qualche dettaglio riguardante la nuova trama: “penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto questo: Seong Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo“.