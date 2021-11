Conferenza nazionale di Gioventù Nazionale: Calabria protagonista con la presenza di numerosi militanti

17 Novembre 2021 10:32

Anche la Calabria si è resa protagonista dell’iniziativa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia

Si è svolta a Roma ieri la conferenza stampa di Gioventù Nazionale: Crea, Credi, Cambia. La sfida dei giovani amministratori in un patto generazionale per cambiare l’Italia. Centinaia sono i giovani eletti di Fratelli d’Italia, cresciuti con i valori tradizionali della vera militanza nelle fila di Gioventù Nazionale.

Essi saranno la prossima classe dirigente, rappresentativa del nostro Paese. Anche la Calabria si è resa protagonista dell’iniziativa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia con Daniela Astorino (Vice-Sindaco di San Giovanni in Fiore, Cs), Domenico Zannino (Consigliere del Comune di Crucoli, Kr), Antonio Cosimo Pio Trimboli (Consigliere del Comune di Siderno, Rc) Federico Caruso (Consigliere del Comune di Calopezzati, Cs) insieme a Nicola Caruso, Membro dell’Esecutivo Nazionale Gn e al Presidente Gn Calabria Vacalebre, che commenta: “come Gioventù nazionale Calabria siamo stati presenti a Roma alla manifestazione organizzata dal movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale. Un momento di confronto e di incontro tra gli eletti dei vari comuni italiani e i dirigenti amministrativi del nostro movimento giovanile. È stata occasione di scambio di idee, un momento per fare vedere al mondo che la meglio gioventù esiste, e che giorno dopo giorno dimostra con il proprio impegno che ci può essere un riscatto generazionale, di quella generazione che è pronta a dimostrare di essere classe dirigente del domani e speranza per il nostro Paese. Un grandissimo in bocca al lupo ai neo eletti calabresi, che sapranno al meglio rappresentare le istanze del movimento giovanile all’interno dei consigli comunali”.