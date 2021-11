Montebello Ionico V.I.V.E.: il comitato di quartiere con “Volontà, Idee, Valori ed Entusiasmo” per far rinascere il borgo

26 Novembre 2021 10:33

Fondato Montebello Ionico V.I.V.E. (Volontà, Idee, Valori, Entusiasmo): il comitato di quartiere di Montebello Ionico mirato alla promozione e alla valorizzazione del borgo

Montebello Ionico V.I.V.E., ovvero Volontà, Idee, Valori, Entusiasmo, è il primo comitato di quartiere del comune di Montebello Ionico. Il comitato che nasce con l’obiettivo di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini montebellesi di fronte alle istituzioni e alla pubblica amministrazione comunale per sollecitarle a trovare soluzioni alle tante situazioni di incuria e degrado individuate nel territorio comunale magari ponendovi rimedio insieme con le forze civili presenti sul territorio.

Il Comitato insieme con l’Amministrazione comunale individuerà spazi adatti all’aggregazione e agli incontri intergenerazionali per favorire lo scambio di esperienze e cultura. Proprio in occasione della festa patronale di Maria SS della Presentazione, il 21 novembre scorso, il Comitato ha ufficializzato la sua nascita organizzando un incontro conviviale al quale in tanti hanno partecipato, nel rispetto delle misure anti Covid, insieme con la signora Sindaca e i signori Consiglieri comunali. Castagne, buon vino, e dolci casarecci sono stati l’offerta culinaria. Per l’occasione, i membri del Comitato hanno organizzato una pulizia straordinaria di vie e piazze sostituendosi all’Amministrazione comunale che si è sottratta a questo compito.

Muniti di sacchi, guanti, rastrelli e carriole, hanno sradicato tutte le erbacce lungo la strada ex Provinciale Sant’Elia-Fossato fino ad arrivare in Piazza Chiesa. All’inizio del paese è stato piantato un albero, che deve simboleggiare la rinascita, del nostro borgo, della nostra comunità, del post Covid. Il Comitato Montebello V.I.V.E. ha fortemente voluto e sentito questo evento e la sua ottima riuscita è frutto di un lavoro sinergico tra i membri del comitato ed i cittadini tutti di Montebello. L’impegno di tutti fa la differenza e porta lontano. Tradizione e comunità è il giusto connubio per fare continuare a vivere il nostro bel paese.