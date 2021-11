9 Novembre 2021 18:25

Dovevamo essere migliori, ma siamo sensibilmente peggiorati. Dovevamo eliminare ogni forma di discriminazione, ma è andata male: non esistono bianchi e neri, non esistono gay ed etero, non esistono uomini e donne, ma esistono (eccome) vaccinati e non vaccinati, e magari se rinchiudiamo questi ultimi a casa è pure meglio

“Il Covid ha danneggiato gravemente i polmoni“. Sarebbe la frase corretta, ovviamente se restringiamo il cerchio ai soggetti che hanno avuto dei sintomi e anche abbastanza importanti. Le cose cambiano, però, quando allarghiamo la platea a tutti gli altri, cioè a coloro che per fortuna non hanno sofferto. Per loro il discorso è diverso. E diventa: “come il Covid ha contagiato la mente delle persone”. Potrebbe essere il titolo di un film. E sembrerebbe proprio la trama di un film quella che stiamo per raccontarvi.

Evidenzia, questa storia, “l’altro contagio”. Quello del panico elevato alla massima potenza, quello dell’ansia da “rincorsa al runner”, quello da mascherina persino mentre si va al bagno, da soli. Qui i problemi non sono ai polmoni e non provocano morte, per fortuna, ma introducono fratture profondissime all’interno della società (che fu?) civile, all’interno dei rapporti umani. E pensavamo di aver superato il periodo – triste, molto triste – dei sergenti dalla finestra o di quelli coi droni. Pensavamo, persino, di aver superato il periodo delle mamme “mpanicate” (purtroppo no, e le parole dei medici Foti e Macheda del Gom ai nostri microfoni lo testimoniano).

Insomma, è il solito discorso. Dovevamo essere migliori, ma siamo sensibilmente peggiorati. Dovevamo eliminare ogni forma di discriminazione, ma è andata male: non esistono bianchi e neri, non esistono gay ed etero, non esistono uomini e donne, ma esistono (eccome) vaccinati e non vaccinati, e magari se rinchiudiamo questi ultimi a casa è pure meglio.

In questa società, in quella dei virologi-star, in quella dell’allarmismo mediatico, in quella del “meglio pedofilo e serial killer che non vaccinato”, in quella dell’odio social(e), in quella in cui ormai nessuno ci sta capendo una mazza, accade anche un episodio abbastanza singolare e che fa riflettere una volta di più. La testimonianza è di un cittadino di Reggio Calabria, Antonino Carlo Fazio, che questa mattina si è recato presso l’A.S.L. di Villa San Giovanni e ha vissuto un episodio molto infelice che ha poi raccontato dettagliatamente: