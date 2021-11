Cormar Polistena, eccolo il secondo colpaccio esterno: sbancata Matera, la squadra reggina torna alla vittoria

21 Novembre 2021 18:13

Secondo colpaccio esterno per la Cormar Polistena, che si rilancia dopo il solo punto conquistato nelle ultime cinque

Domenica di grande sport per Reggio Calabria impegnata fra il grande calcio di Serie B fra Reggina e Cremonese, la gara di alta classifica della Pallacanestro Viola che ospita Agrigento e la Cormar Futsal Polistena impegnata nella 9ª giornata di Serie A di Calcio a 5. La squadra calabrese gioca “on the road”, in trasferta al PalaErcole di Policoro, casa della CMB Matera, alla ricerca del secondo successo esterno stagionale. Vinicius e compagni hanno bisogno di fare quanti più punti possibili, e farli alla svelta, per distanziare la zona retrocessione: il Polistena, dopo aver racimolato un solo punticino nelle ultime 5 gare, si trova attualmente 13°, appaiato con Came Dosson in bilico fra la zona Playout e la zona retrocessione.

E la squadra reggina non sbaglia l’appuntamento, sbancando il parquet Matera e tornando alla vittoria, che mancava dalla terza giornata. La gara è subito in discesa, per via del vantaggio di Arcidiacone al quarto d’ora. Il Polistena tiene, aspetta il ritorno dei padroni di casa e chiude in vantaggio il primo tempo. Ad inizio ripresa arriva il pari locale con Santos, ma la compagine reggina è bravissima a rimettere quasi subito la gara nei binari giusti: in 7 minuti, infatti, ecco il nuovo vantaggio di Maluko e il tris di Da Silva, con il finale di gestione e la squadra di casa che non riesce a pervenire al pari. Finisce 1-3.

