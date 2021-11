Cittadella-Reggina, l’autore del gol Vita: “l’azione del vantaggio? Sembrava di stare alla Playstation”

3 Novembre 2021 13:32

Cittadella-Reggina: le parole di Alessio Vita, autore del gol che ha permesso ai veneti di sbancare il Granillo lunedì

Lui è stato solo il finalizzatore, ma ha i meriti di aver concluso una gran bella azione nello stretto, con la complicità di una difesa molle e distratta. Ci riferiamo ad Alessio Vita, autore del gol che ha consegnato la vittoria del Cittadella in casa della Reggina. Il giocatore ha parlato tramite le colonne de “Il Mattino di Padova” e ha voluto sottolineare proprio l’azione che ha portato al gol: “sembrava di stare alla Playstation”, ha detto, ammettendo anche un po’ di fortuna: “per vincere al Granillo occorre una gara perfetta, non è da tutti. Ci siamo scrollati di dosso le amarezze per risultati non all’altezza delle prestazioni, che provocavano delusione. Abbiamo tirato fuori il nostro carattere dato l’anima l’un l’altro. Il calcio è fatto di episodi, se giochi bene e perdi smarrisci certezze. Fino a lunedì questi non ci erano mai stati favorevoli, a Reggio abbiamo avuto anche un po’ di fortuna“.