30 Novembre 2021 13:25

Christmas Party a Lamezia Terme, serata benefica ideata e promossa da Antonio Raffaele ed Elena Vera Stella in collaborazione con l’associazione culturale ALBA

CHRISTMAS PARTY 2021 è la serata-evento organizzata ed ideata dal web influencer e social media Antonio Raffaele e la stilista Elena Vera Stella, insieme all’associazione ALBA che si occupa oltre che di promozione culturale e di benessere anche di assistenza psicologica alle donne, ai bambini e alle famiglie in difficoltà.

La serata si svolgerà il 18 Dicembre presso il ristorante IL Casale Country, location tra le più frequentate e di qualità del circondario lametino. Main sponsor dell’evento l’azienda lametina VITALE SUD SRL, che ha da subito sposato l’iniziativa.

I proventi saranno devoluti all’associazione per l’acquisto di panettoni, dolci e giochi da regalare alle famiglie ed ai bambini meno fortunati.

CHRISTMAS PARTY inizierà alle 20:00 con un aperitivo di accoglienza.

Alle ore 20:30 si passerà al momento clou: l’asta di beneficenza. Saranno battuti all’asta tanti oggetti e coupon offerti da imprenditori e privati coinvolti per questa causa.

L’asta benefica sarà battuta da Antonio Raffaele.

Gli ospiti, grazie all’asta, potranno aggiudicarsi degli oggetti offerti da tanti sponsor che con le loro donazioni contribuiranno alla raccolta fondi per sostenere il progetto.

A seguire avrà luogo la cena per coloro che si saranno prenotati. Obbligo di green pass in ottemperanza alle normative anti covid-19 (costo cena euro 30,00. Ricco antipasto, giropizza e beverage). Durante la cena di esibirà la bravissima cantante reggina Irma Calabrò che affascinerà gli ospiti con brani del repertorio swing.

Ma le sorprese non finiscono. Nel corso della serata avrà luogo una “SUPER TOMBOLA”, con tanti premi in palio. E per concludere dj set. Sarà un modo diverso per scambiarsi gli auguri e per trascorrere una bella serata prenatalizia all’insegna della beneficenza e del cuore.

Per coloro che volessere prendere parte all’evento è necessaria la prenotazione presso il ristorante Il Casale.