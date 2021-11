“Chocomoments”: oggi la presentazione a Palazzo Zanca a Messina

9 Novembre 2021 09:10

“Chocomoments” Messina edizione 2021: oggi alle ore 10.30 conferenza stampa di presentazione a Palazzo Zanca

Oggi, martedì 9, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, gli Assessori alla Pubblica Istruzione, Formazione e Lavoro Laura Tringali e alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, e l’esperto comunale per le Politiche Scolastiche professore Roberto Vincenzo Trimarchi, illustreranno nel corso di una conferenza stampa “Chocomoments”. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte gli organizzatori dell’iniziativa, che si terrà da giovedì 11 a domenica 14, a piazza Cairoli. La festa del cioccolato artigianale, realizzata dall’Amministrazione comunale in sinergia con Chocomoments, società leader per la diffusione della lavorazione live del cioccolato nelle maggiori piazze italiane, sarà caratterizzata da un ricco programma di appuntamenti finalizzati a coinvolgere il pubblico di ogni età.