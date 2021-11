Ciclone Blas, maltempo in Sicilia: chiusa la passarella fra Sant’Alessio e Santa Teresa [VIDEO]

12 Novembre 2021 14:52

Ciclone Blas, maltempo in Sicilia: esondano alcuni fiumi nel messinese, chiusa la passarella fra Sant’Alessio e Santa Teresa. Le immagini

Giornata di maltempo in Sicilia a causa del Ciclone Blas. La forte pioggia nel messinese ha provocato la chiusura della passerella Anas fra Sant’Alessio e Santa Teresa. Il Comitato Pro Sant’Alessio Siculo scrive indignato: “ennesima chiusura della passerella carrabile, cosiddetta a “sommergibile” o anche a “corda molle” (i professionisti, esperti, luminari, consulenti, ecc. dei nostri Enti pubblici o para tali, di Stato, Regioni e Comuni, sono bravi quanto meno nell’inventarsi termini quasi cabarettistici per farci disperatamente sorridere) a causa dell’ennesima piena, seppure stavolta relativa, del torrente Agrò. Intanto il ponte Agrò sulla SS114 rimane chiuso da anni e i lavori di rifacimento fermi in attesa di altri (e figurarsi) finanziamenti che “rimpinguino” quelli già a suo tempo stanziati. Fortuna, si spera, che il prossimo anno, forse, dovrebbe andare in appalto lo svincolo autostradale Val d’Agrò, ma questo grazie solo al Comune di Santa Teresa di Riva, mentre gli altri sette Enti locali della Vallata (Sant’Alessio, Forza d’Agrò, Limina Roccafiorita, Antillo, Casalvecchio, Savoca) nonché la rispettiva Unione dei Comuni, pure se ne beneficeranno, sono rimasti nel tempo pressoché assenti, di tutta evidenza, per il notorio quanto dissimulato: sociopatico campanilismo politico del comprensorio”.