Can Yaman ha già dimenticato Diletta Leotta, ora gli occhi sono per una calabrese: chi è Maria Giovanna Adamo, la possibile nuova fiamma dell’attore turco [GALLERY]

13 Novembre 2021 20:08

Evidentemente a Can Yaman piacciono le donne del Sud Italia. La nuova fiamma dell’attore turco, infatti, parla calabrese. E’ di Crotone, ha 25 anni e si chiama Maria Giovanna Adamo

Con Diletta Leotta è stata una storia breve ma intensa. Evidentemente, però, a Can Yaman piacciono le donne del Sud Italia. La nuova fiamma dell’attore turco, infatti, parla calabrese. E’ di Crotone, ha 25 anni e si chiama Maria Giovanna Adamo. Niente di ufficiale, al momento, ma le riviste di Gossip hanno già iniziato ad “indagare” in base agli indizi social forniti dal padre di lui, con uno scatto che ha fatto partire le indiscrezioni. La giovane e bella modella e attrice vive a Roma e i due si sono conosciuti sul set di “Viola come il mare”, a Palermo. Al film, tra l’altro, sta lavorando anche la famosa attrice messinese Francesca Chillemi, tanto che inizialmente si era parlato di un possibile flirt con l’ex Miss Italia.

“In occasione del 32esimo compleanno di Can – riporta il settimanale “Chi” – il padre Güven Yaman ha pubblicato sui social un video di auguri con una serie di foto, compresa quella insieme alla giovane modella. Gli indizi lasciano pensare che l’attore turco abbia già parlato della nuova fiamma alla famiglia”.

Chi è Maria Giovanna Adamo

25 anni, nata a Crotone, Maria Giovanna Adamo è una modella e attrice arrivata seconda nel concorso “World Top Model selezione Roma 2021”. E’ apparsa di recente nella serie tv di Carlo Verdone su Prime Video “Vita da Carlo”. Nella fotogallery in alto alcune immagini della bella attrice calabrese, nell’attesa che si possa sapere di più su questa storia.