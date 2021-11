Juventus, 4-2 allo Zenit e ottavi di Champions in tasca: l’Atalanta si infrange ancora contro Cristiano Ronaldo

2 Novembre 2021 23:04

La Juventus batte 4-2 lo Zenit e mette in ghiaccio il pass per gli ottavi di Champions League, l’Atalanta si fa rimonta nuovamente da Cristiano Ronaldo, ma questa volta contro il Manchester United è 2-2

Il primo passo per ripartire e uscire da un brutto periodo. La Juventus dimentica temporaneamente le difficoltà di Serie A e si rifugia nel girone di Champions, nel quale è prima a punteggio pieno. I bianconeri consolidano il primato nel back to back contro lo Zenit, sconfitto nuovamente dopo il successo in Russia di due settimane fa. La Juventus segna 5 dei 6 gol del 4-2 conclusivo. Fra le due marcature di Dybala, la prima su azione e la seconda su rigore ripetuto dopo un errore al primo tentativo, si infila un clamoroso e sfortunato autogol di testa di Bonucci che beffa Szczesny. Contano di più i gol messi nella porta giusta. Chiesa chiude i conti con un preciso diagonale dopo aver mandato al bar un difensore del calibro di Lovren, Morata rende più rotondo il risultato. La rete finale di Azmoun serve solo ai fini statistici. Qualificazione agli ottavi archiviata, la sfida contro il Chelsea metterà in palio il primo posto. Da domani testa nuovamente al campionato in cui i punti dal duo di testa sono 16, solo 4 quelli rispetto alla zona Champions: dal ritiro del J Hotel, imposto dopo il ko di Verona, Allegri preparerà la sfida alla Fiorentina, forse il primo passo per risalire la china anche in campionato, con l’iniezione di fiducia europea.

Tanta amarezza invece dalle parti di Bergamo in quello che ai tifosi dell’Atalanta è apparso come un pessimo dèjà vu. La Dea accarezza l’ennesima impresa della sua giovane storia europea, poi si infrange contro una granitica realtà che ha il volto e il talento sconfinato di Cristiano Ronaldo. Copione già visto lo scorso turno di Champions, ma questa volta niente rimonta, al Gewiss Stadium finisce 2-2. Grande consolazione, ma pur sempre una consolazione. La sblocca Ilicic, la pareggia sul finale di primo tempo CR7 servito per un rigore in movimento da una magia di Bruno Fernandes. Nella ripresa Zapata batte De Gea, ma nel recupero Cristiano Ronaldo riporta i suoi nuovamente in parità con un diagonale da campione. Girone apertissimo quello dell’Atalanta con Red Devils e Villarreal primi a 7 punti, in attesa dello scontro diretto, l’occasione più ghiotta per recuperare i 2 punti di svantaggio e scrivere un’altra pagina di storia della Dea formato europeo.