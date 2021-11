Champions League, Inter bandita: 3 colpi al petto e lo Sheriff va giù. Milan fermo al Porto, ma ancora a galla

3 Novembre 2021 22:49

L’Inter batte ancora lo Sheriff e sale al secondo posto nel girone, il Milan pareggia contro il Porto ma non è ancora condannato dalla matematica

Le due milanesi in campo per la quarta giornata di Champions League. Risultati e prospettive ben differenti in attesa del Derby della Madonnina che le vedrà opposte domenica sera. L’Inter vince, sorride e ottiene una bella iniezione di fiducia. La doppia vittoria contro lo Sheriff Tiraspol ha nettamente raddrizzato un girone che era partito con 1 punto in 2 partite. Rotondo il successo dei nerazzurri contro la squadra moldava, sconfitta per 3-1 grazie alle reti di Brozovic, Perisic e Sanchez, di Traore la rete ospite. I ragazzi di Inzaghi conservano un po’ di energie in vista della super sfida di campionato e guardano con fiducia alla nuova classifica del girone che li vede secondi, con 7 punti, alle spalle del Real Madrid primo con 9.

Primo punto in Champions League per il Milan in 4 gare. Non di certo un traguardo da festeggiare, ma dopo 7 anni di digiuno anche questo è un piccolo traguardo. Il girone dei rossoneri è proibitivo e per citare Pioli, merita di passarlo solo chi vince. E il Milan non ha ancora vinto. Tre sconfitte consecutive e un pareggio, ottenuto questa sera nell’1-1 contro il Porto. Rossoneri subito in svantaggio a causa di una rete dell’indemoniato Luis Dias, nella ripresa l’autogol di Mbemba nel tentativo di salvare un tiro di Kalulu pareggia i conti, poi una traversa di Evanilson e una rete annullata a Ibrahimovic per fuorigioco non permettono a nessuna delle due squadre di ottenere tre punti. Milan in fondo al girone, con 1 solo punto, ma ancora a galla grazie alla vittoria del Liverpool sull’Atletico: Reds già qualificati, per il secondo posto ai rossoneri servono due vittorie e una serie di incastri utili nelle altre sfide. Finchè la matematica non condanna…