Champions League, serata amara per le italiane: il Chelsea asfalta la Juve e passa in testa al girone, l’Atalanta si complica la vita

23 Novembre 2021 23:01

Serata di Champions League amare per le italiane: Juve travolta a Londra, Atalanta a un passo dalla beffa

Una serata amara. Si è conclusa la prima della due giorni di Champions League, quella relativa alla 5ª giornata. In campo, questa sera, due italiane: Juventus e Atalanta. E’ accaduto un po’ di tutto. La squadra di Allegri, che all’andata aveva avuto la meglio con una grande prestazione difensiva tutta solidità e cinismo, a Stamford Bridge non ha praticamente visto palla, soccombendo per 4-0. Pur soffrendo, pochi rischi nel primo tempo, che si chiude con l’1-0 per via del gol di Chalobah su corner. Nella ripresa, bianconeri non pervenuti: restano negli spogliatoi e i blues li tramortiscono con le reti di James e Hudson-Odoi all’ora di gioco, prima del poker di Werner. Con questo risultato, gli inglesi passano in testa al girone a una giornata dal termine. Questa la classifica:

Chelsea 12 Juventus 12 Zenit 4 Malmo 1

L‘Atalanta, invece, riesce nel compito di complicarsi la vita dopo essere passata per ben due volte in vantaggio: prima con Zapata, poi con con Palomino ad inizio ripresa, dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1. Nel finale, “semi” suicidio: in quattro minuti, tra 80′ e 84′, Sierro e Hefti ribaltano clamorosamente la situazione prima del definitivo 3-3 di Muriel. Con la vittoria, l’Atalanta avrebbe raggiunto il secondo posto giocandosi lo scontro diretto casalingo contro il Villarreal con due risultati su tre. Così, invece, gli spagnoli sono avanti di un punto e nell’ultima gara alla Dea servirà solo e soltanto vincere per poter passare il turno. Questa la classifica: