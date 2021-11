I complimenti della SSD UniMe alla cestista Lara Sahin, convocata per il Raduno Nazionale Under 18

25 Novembre 2021 18:07

La cestista della SSD UniMe Lara Sahin convocata per il Raduno Nazionale Under 18: i complimenti della società peloritana

L’atleta della SSD UniMe, Lara Sahin, è stata selezionata per il raduno della Nazione Under 18 femminile di Basket, in programma a Pesaro dal 5 all’8 dicembre prossimi. Un riconoscimento importantissimo per l’ala messinese classe 2007, che rientra nella lista delle atlete a disposizione di Coach Giovanni Lucchesi per il Raduno indetto dal Settore Squadre Nazionali Giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro. Lara, tra l’altro, è ancora un’atleta di categoria under 15 e, quindi, risulta tra le due più giovani dell’intero gruppo Azzurro under 18 (insieme a lei tra le più giovani solo la Centrale della Reyer Venezia Emma D’Este).

Un curriculum sportivo certamente importante per Lara che, a discapito della giovanissima età, ha già in bacheca diversi titoli importanti, quali il Campionato regionale under 13 conquistato con la maglia dell’Eirene Ragusa nel 2019, il Campionato regionale 3X3 under 13 con la conseguente partecipazione alle Finali Nazionali a Jesolo nel 2019 ed il Campionato regionale 3X3 under 14 che le è valso la partecipazione alle Finali Nazionali a Treviso con la maglia della P.C.R. Lara, inoltre, è stata convocata nel 2019 dalla Selezione Siciliana che ha partecipato al Jamboree Nazionale a Montecatini.

Cresciuta sportivamente nella P.C.R. Messina, l’ala classe 2007 quest’anno parteciperà con la SSD UniMe al Campionato di serie B ed ai campionati di categoria giovanile under 17 e under 15, attività realizzate in collaborazione tra la società del Presidente Silvia Bosurgi e la PCR Messina. Una sinergia decisamente importante che si prefigge lo scopo di valorizzare le giovani del nostro territorio, filosofia sportiva che già nella formazione di Serie B trova un grande riscontro, essendo composta dalle atlete dell’Under 17 e mirando proprio all’obiettivo di far crescere questo giovane gruppo. Non solo basket femminile, però. La stretta collaborazione tra le due società messinesi porterà anche alla partecipazione al campionato di Promozione da parte di una squadra maschile targata SSD UniMe, un gruppo composto da diversi giovani atleti messinesi al quale si potranno aggregare anche, ma non solo, atleti iscritti all’Ateneo di Messina.

Un riconoscimento importante, dunque, per l’atleta della SSD UniMe. Ancora più importante se si pensa che le cestiste messinesi che hanno indossato la casacca della Nazionale sono solo poche, una delle quali la madre di Lara, Cristina Correnti. Più recente, invece, l’esperienza di Simona Cascio, laureatasi addirittura campionessa d’Europa con la Nazionale sorde. Da parte del Presidente Silvia Bosurgi e di tutta la SSD UniMe i migliori complimenti ed un grande in bocca al lupo a Lara Sahin per questa prestigiosa esperienza.