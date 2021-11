Caulonia, importante iniziativa nella giornata contro la violenza sulle donne: si è tenuto il seminario di difesa personale femminile

23 Novembre 2021 17:23

Importante iniziativa a Caulonia Marina: è stato organizzato il seminario di difesa personale femminile

Ha avuto luogo ieri, presso l’impianto geodetico di Caulonia Marina, sito in località Vasì, il seminario di difesa personale femminile, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità “Jole Santelli”, presieduta da Alessandra Chiera e l’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo. Come ogni anno, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la rinomata Accademia realizza degli interventi concreti, per la salvaguardia delle persone di sesso femminile. Ieri, all’iniziativa ha preso parte anche il Sindaco di Caulonia, l’avvocato Caterina Belcastro che, assieme ad altre persone di sesso femminile, sotto la direzione e lo sguardo attento del maestro Cavallo, si è cimentata nell’esecuzione di tecniche difensive da svariate aggressioni. Scopo dell’iniziativa è stato quello di trasmettere, alle partecipanti, nozioni di base per imparare a canalizzare le proprie energie, in modo efficiente ed efficace, esprimendo potenzialità difensive tali da poter fronteggiare una minaccia reale e poter, se necessario, combattere per preservare la propria incolumità fisica. Visto il successo dell’evento, si è pensato di proporre l’avvio di corsi con cadenza periodica.