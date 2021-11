Catanzaro, ancora una sconfitta: la vetta si allontana di nuovo, ma Calabro non è in discussione

16 Novembre 2021 11:14

Aveva “risucchiato” tre punti alla capolista, dopo aver perso lo scontro diretto, ma ora li ha nuovamente persi. Il Catanzaro è uscito sconfitto nel posticipo di ieri in casa della Turris e ora rimane a quota 23, nel gruppone di 6 squadre nel giro di 3 punti che guardano dal basso il Bari. Mister Calabro, però, non è in discussione. Ci tiene a ribadirlo il club con una nota ufficiale: “la fiducia al tecnico Antonio Calabro non è mai stata messa in discussione – si legge – La nostra gestione societaria è improntata ad equilibrio e programmazione. Per questo ritengo opportuno precisare che sono del tutto prive di fondamento le ricostruzioni, pubblicate da alcuni organi di stampa, secondo cui dopo la sconfitta di Torre del Greco la società avrebbe accordato al tecnico una fiducia a tempo”. È quanto afferma il presidente dell’US Catanzaro Floriano Noto.