Acr Messina, così è una mission impossible: il Catanzaro vince 2-0, le assenze pesano per i biancoscudati

7 Novembre 2021 21:55

La diretta di Catanzaro-Acr Messina, gara valida per la 13ª giornata di Serie C Girone C: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e post gara. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale di StrettoWeb

Quasi un testa-coda, ma il morale è leggermente diverso. Il Catanzaro ha visto allontanarsi la vetta con le ultime due sconfitte, il Messina ha trovato la vittoria e si è rilanciato in zona salvezza. Le due squadre si affrontano al “Ceravolo”, ovviamente con obiettivi opposti. Mister Capuano deve però fare i conti con diversi assenti, tra infortuni e squalifiche.

Trasferta molto complicata per l’Acr Messina, questo si sapeva, ma la questione Covid e le tante assenze hanno trasformato il tutto in una vera “mission impossible”. Il forfait inaspettato di Damian e Adorante è il segnale che al Ceravolo non sarà una sfida per nulla semplice. E il Catanzaro lo fa capire sin dai primi momenti della gara, soprattutto con Bombagi che è stato una continua spina nel fianco. Un attento Lewandowski ha resistito con diversi interventi, poi nulla può al 29′ su autogol di Carillo. La reazione degli uomini di Capuano non arriva, l’attacco è davvero poco pungente e neppure l’ingresso di Busatto cambia le sorti dell’incontro. Nella ripresa Vandeputte si inventa poi la magia della domenica e già al 54′ mette la partita in tasca. Troppo poco per pensare di poter impensierire una corazzata costruita per un campionato di vertice. L’Acr Messina raccoglie i cocci, si dovrà recuperare al più presto gli assenti per sperare di guadagnare punti salvezza.

Catanzaro- Acr Messina 2-0: il tabellino finale

Catanzaro-Messina 2-0: 27′ Carlini, 54′ Vandeputte

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Fazio, Scognamillo (85′ Gatti), De Santis; Vandeputte, Welbeck (85′ Cinelli), Verna, Tentardini; Bombagi (88′ Risolo), Carlini (70′ Curiale); Cianci (70′ Vazquez). A disp.: Nocchi, Romagnoli, onterisi, Bayeye, Bearzotti, Ortisi. All. Calabro.

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Celic, Carillo, Mikulic; Morelli (46′ Distefano), Fofana (81′ Marginean), Simonetti, Konate (33′ Busatto), Goncalves (81′ Rondinella); Catania, Russo. A disp.: Fusco, Fantoni. All. Capuano.

ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia (Niedda-Feraboli).

NOTE: Ammoniti Cianci, Celic, Simonetti, Russo, Scognamillo, Mikulic. La gara, originariamente prevista per le ore 17.30, è stata posticipata alle 20 a causa di casi di positività al Covid tra i siciliani. Assenti in extremis Damian e Adorante.

Catanzaro-Acr Messina: la cronaca in diretta

90′ + 5′ E’ finita! Al Ceravolo il Catanzaro è troppo per questo Messina, il risultato finale recita 2-0.

90′ Si entra nei minuti di recupero, la partita volge al termine.

76′ Conclusione di Bombagi dai venti metri, para a terra Lewandowski.

68′ Quante apprensione mette il Catanzaro quando attacca Carlini, stavolta una deviazione smorza il tiro che finisce tra le braccia del portiere.

54′ Raddoppio del Catanzaro, ha segnato Vandeputte. Adesso l’Acr Messina è stto di due reti, sarà molto difficile recuperare le svantaggio.

48′ Per l’Acr Messina esce Morelli, entra Di Stefano.

46′ Comincia la ripresa al Ceravolo.

SECONDO TEMPO

45′ + 2′ Si conclude la prima frazione, il Catanzaro conduce 1-0. L’Acr Messina paga le numerose assenza, per trovare il pareggio servirà molto di più.

44′ Bombagi prova la sorpresa da lontano, ma Lewandowski para senza problemi.

36′ Ammonito Celic per un fallo tattico.

34′ Risponde il Messina, chiusa però dalla difesa l’incursione di Russo.

33′ Cambio tattico di Capuano: Busatto prende il posto di uno spento Konate.

29′ Vantaggio dei padroni di casa, autorete di Carillo! Grande azione di Carlini sulla sinistra, il tocco in mezzo è stato deviato dal difensore ed il pallone è scivolato in rete. E’ 1-0 al Ceravolo.

23′ Ancora decisivo Lewandowski! Chiuso Cianci nuovamente con un intervento preciso nel modo e nei tempi.

13′ Tiro da buona posizione di Bombagi, para ancora il portiere del Messina.

1′ Cianci si invola di fronte al portiere, ma Lewandowski chiude con tempestività. Parte subito forte il Catanzaro.

1′ Inizia il match!

PRIMO TEMPO

Catanzaro- Acr Messina, le formazioni ufficiali

Il match Catanzaro-Acr Messina si gioca. Non è stato quindi posticipato, in serata è stato eseguito un ulteriore giro di tamponi, dopo la positività di un calciatore peloritano, ma per la Lega ci sono le condizioni per disputare la sfida. Di seguito le formazioni ufficiali:

CATANZARO: Branduani, Scognamillo, Fazio, De Santis, Tentardini, Verna, Welbeck, Vandeputte, Carlini, Bombagi, Cianci.

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Celic, Carillo, Mikulic, Fofana, Catania, Simonetti, Gonçalves, Konate, Russo.