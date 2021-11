Positivi al Covid nel Messina, partita col Catanzaro a rischio: tre ore di tempo per un altro “giro” di tamponi

7 Novembre 2021 17:28

Catanzaro-Messina si giocherà alle ore 20:00 e non più alle 17:30. La nota ufficiale della Lega Pro

Posticipata di tre ore. La gara Catanzaro-Messina si giocherà in serata, alle ore 20:00, e non più alle 17:30. “Preso atto dell’istanza della società ACR Messina, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate – la nota della Lega Pro – la Lega dispone che la gara Catanzaro-ACR Messina, in programma domenica 7 novembre 2021, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30″.

Secondo indiscrezioni, ma ancora non c’è alcuna ufficialità, sembrerebbero essere emersi dei positivi al Covid in casa Messina. Il match è stato quindi posticipato in serata per permettere un ulteriore giro di tamponi e non è da escludere che, se dovessero emergere altre positività o complicazioni, il match potrebbe anche essere rinviato ad altra data.