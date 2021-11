30 Novembre 2021 20:03

Il Catanzaro ha comunicato ufficialmente il nuovo allenatore dopo l’esonero di ieri di Calabro: sulla panchina giallorossa c’è l’ex Bari Vincenzo Vivarini

Il Catanzaro ha scelto. 24 ore circa senza panchina per i giallorossi, che ieri avevano comunicato ufficialmente l’esonero di Calabro. La corsa a 3 Vivarini-Toscano-Boscaglia è stata vinta dal primo, che ha firmato un contratto biennale e sarà presentato domani alle ore 18 nella sede sociale di Via Gioacchini Fiore. Anche l’ex Reggina, come detto, tra i papabili, ma alla fine la corsa è ricaduta sull’ex Bari. Assieme a lui è stato ufficializzato il nuovo staff così composto: