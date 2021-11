Catanzaro, terremoto in panchina: esonerato mister Calabro

29 Novembre 2021 18:43

Con una nota ufficiale, il Catanzaro comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Antonio Calabro

Fulmine a ciel sereno, ma fino a un certo punto. Il pari a Monterosi costa caro al tecnico del Catanzaro Antonio Calabro, ufficialmente esonerato. “La società US Catanzaro comunica di aver sollevato il tecnico Antonio Calabro dall’incarico di allenatore della prima squadra”, si legge nella nota del club. “La decisione del Club è arrivata al termine di una lunga e attenta analisi. Con Calabro vengono sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda, Alberto Villa, l’allenatore dei portieri, Pasquale Visconti e il collaboratore Antonio Raione. La società giallorossa ringrazia Calabro e il suo staff per il grande impegno e la serietà profusi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. In attesa della definizione del nuovo tecnico, l’allenamento di domani sarà presumibilmente diretto dall’allenatore della Primavera 3 Giulio Spader”.

Il deludente pari di Monterosi è solo l’ultima di una serie di risultati così così che, dopo lo scontro diretto a Bari in cui la squadra calabrese veleggiava in alto, ha fatto allontanare la vetta.