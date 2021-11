“Trieste chiama la Calabria risponde”: sabato 20 novembre manifestazione No Green Pass a Catanzaro

16 Novembre 2021 17:20

A diffondere la notizia è stato il senatore di Bianca Laura Granato

Continuano le proteste No Green Pass in Italia e, sebbene siano molto diffuse nel Settentrione, anche al Sud si stanno verificando sempre più manifestazioni. Come riportato sui canali social del senatore Bianca Laura Granato, sabato 20 novembre 2021, alle ore 17.00, presso il piazzale del Porto di Catanzaro, una rappresentanza di cittadini farà sentire il proprio dissenso contro la Certificazione Verde, che in Italia è resa obbligatoria anche sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre.