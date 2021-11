Catania, picchia la maestra del figlio gettandola fuori dall’auto: indagata 26enne

29 Novembre 2021 14:20

Il motivo sarebbe stato un rimprovero avvenuto un anno prima

Ha aggredito l’insegnante del figlio con calci e pugni all’uscita dalla scuola per via di un rimprovero all’alunno ed è stata denunciata dalla polizia. L’episodio a Catania, dove una 26enne ha aperto lo sportello dell’auto dell’insegnante, l’ha afferrata e trascinata fuori dal veicolo, gettandola per terra sull’asfalto. A questo punto ha iniziato a sferrarle calci e pugni, davanti a genitori e alunni che hanno assistito increduli alla scena. “Una volta terminato il pestaggio, la donna ha fatto avvicinare il figlio, mostrandogli compiaciuta il risultato della sua azione violenta”, raccontano dalla questura, secondo quanto riporta Dire.

Per le percosse subite, la maestra è stata trasportata d’urgenza in ambulanza presso il più vicino pronto soccorso per essere sottoposta alle cure del caso. Appreso quanto accaduto, sono scattate le indagini del commissariato di Borgo Ognina: la spedizione punitiva, secondo quanto ricostruito dagli agenti, era dovuta a un rimprovero fatto un anno prima dalla docente al figlio della donna. Quest’ultima, infatti, avendo appreso del rimprovero, si era recata dalla docente minacciando che, appena possibile, gliela avrebbe fatta pagare.