Catania: concesso l’accesso all’abilitazione per periti industriali ai geometri diplomati del vecchio ordinamento

29 Novembre 2021 12:26

Catania: concesso l’accesso all’abilitazione per periti industriali per i geometri diplomati del vecchio ordinamento: il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta le decisioni del TAR Sicilia

“Concesso accesso all’abilitazione periti industriali per i geometri diplomati vecchio ordinamento: il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribalta le decisioni del TAR Sicilia – Sez. di Catania”. Il TAR Sicilia si era espresso sulla legittimità o meno dell’ammissione dei geometri diplomati con il vecchio ordinamento agli esami di abilitazione di perito industriale. Secondo il TAR Siciliano un geometra diplomato con un vecchio corso di studi sarebbe privo del diritto di accedere agli esami di abilitazione per la professione di perito industriale. Il diploma di vecchio corso di studi infatti non sarebbe più considerato come un titolo valido ai fini dell’ammissione. In conformità alla decisione del TAR Sicilia, anche altri TAR (Lombardia e Lazio tra gli altri) si erano conformati a tale decisione. Orbene il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con le sentenze nn. 1021-1022-1023/2021 pubblicate il 26.11.2021 ha accolto gli appelli dei numerosi geometri insorti contro la decisione di primo grado (rappresentati e difesi dall’avv. Silvano Martella) sanzionando sia la legittimità dell’ammissione dei geometri diplomati con il vecchio ordinamento agli esami di abilitazione di perito industriale e sia soprattutto, la perfetta compatibilità del diploma posseduto anche con l’iscrizione al nuovo albo professionale.”