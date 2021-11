Caso Eitan: mandato di cattura internazionale per nonno e autista

10 Novembre 2021 08:17

Milano, 10 nov. (Adnkronos) – Mandato di cattura internazionale per Shmuel Peleg, 63 anni, e per Gabriel Abutbul Alon, 50 enne residente a Cipro. Lo riporta il Corriere della Sera. L’accusa della Procura di Pavia è di aver ordito e realizzato il ”piano strategico premeditato” con cui è stato rapito per portarlo in Iraele, Eitan Biran, unico sopravvissuto della tragedia della Funivia del Mottarone. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip di Pavia Pasquale Villani e trasmessa alla Procura generale di Milano e ora sarà diretta in Israele.