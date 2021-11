Allarme Covid in Serie A: Politano positivo anche se vaccinato con doppia dose, 2 casi nella Roma 

20 Novembre 2021 14:29

Nuovi casi di Covid registrati in Serie A nelle ultime ore: Politano, vaccinato con doppia dose, è risultato positivo; nella Roma annunciate le positività di Cristante e Villar

Il Coronavirus torna a imporre la sua sgradita presenza nel campionato di Serie A. Terminata la sosta per le nazionali, con le squadre pronte alla ripresa del campionato con i match del weekend, arrivano le prime brutte notizie dagli ultimi giri di tamponi effettuati. Il Napoli, impegnato nella super sfida ad alta quota contro l’Inter, dovrà fare a meno di Matteo Politano: il calciatore, appena tornato da un viaggio a Parigi con la famiglia, è risultato positivo nonostante sia vaccinato con doppia dose. L’esterno partenopeo è asintomatico e in isolamento, mentre la squadra campana dovrà sottoporsi ad un nuovo test molecolare prima di partire alla volta di Milano.

Due casi di Covid anche a Trigoria. Nelle ultime ore la Roma ha comunicato le positività di Cristante e Villar con una nota ufficiale nella quale si legge: “l’As Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”. Non se la passa bene neanche l’altra metà della Capitale: in casa Lazio si attende la negativizzazione di Adam Marusic, risultato positivo al tampone effettuato con il Montenegro e in attesa di negativizzazione.