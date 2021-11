La confessione del carabiniere: “abbiamo giurato sulla Costituzione, ma questo Green Pass ne viola almeno 10 articoli”

27 Novembre 2021 22:16

Le parole del carabiniere sindacalista Antonio Nicolosi, che ha confessato le sue perplessità per ciò che concerne il Green Pass

Si chiama Antonio Nicolosi, è un carabiniere e, come tutti coloro che fanno il suo stesso lavoro, ha il compito di controllare che i cittadini non commettano violazioni. Ma, non per questo, si nasconde. Anzi. E’ un atto di coraggio, il suo. Quello di confessare sinceramente che “noi siamo contrari al Green Pass per una linea di principio. Abbiamo giurato sulla Costituzione ma questo certificato verde viola almeno 10 articoli della Costituzione“. Il carabiniere sindacalista, segretario generale Unarma, lo ha affermato a La7, a “L’Aria Che Tira”, specificando che “non sono contrario al vaccino, ho già due dosi e martedì farò la terza. Se vaccinarmi mi mette a disagio? No, non mi mette a disagio ma mi crea una gran paura come penso anche ai tanti cittadini che non si vaccinano. La questione Green Pass è altra cosa, però, e a nostro avviso non è costituzionale, avendo giurato sulla Costituzione noi la conosciamo bene”.