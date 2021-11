Calcio: Serie C, 4 punti di penalizzazione al Foggia

11 Novembre 2021 20:16

Roma, 11 nov. – (Adnkronos) – Quattro punti di penalizzazione al Foggia, società di serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, relativa alla violazione delle norme sulle partecipazioni societarie. In serie D, invece, ammenda di euro 3000 euro alla Sambenedettese per violazioni amministrative.