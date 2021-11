Calcio: Italia-Svizzera, Belotti al centro dell’attacco dal 1′, Acerbi e Bonucci in difesa

12 Novembre 2021 19:44

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera, match valido per il gruppo C delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022, al via alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Roberto Mancini punta su Belotti come centravanti, affiancato da Chiesa e Insigne. Acerbi affianca Bonucci al centro della difesa, a centrocampo Barella e Locatelli con Jorginho. Murat Yakin recupera Gavranovic, che però parte dalla panchina. In attacco c’è Okafor assistito da Shaqiri. Zakaria con Freuler a centrocampo, Vargas e Steffen esterni. Questi gli 11 iniziali.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.

Svizzera (4-4-2): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler, Steffen; Shaqiri, Okafor. Allenatore: Yakin.