Calcio: Hoeness contro Psg e City, ‘i soldi non bastano, perderanno ancora contro di noi’

12 Novembre 2021 19:57

Roma, 12 nov. – (Adnkronos) – “La vittoria in finale di Champions contro il Psg nel 2020 mi rende felice ogni volta che la ricordo. Mi stimola sapere che nonostante il loro budget esorbitante non hanno vinto nulla fuori dalla Francia, come il City fuori dall’Inghilterra. Niente di niente. E perderanno di nuovo contro di noi, non succederà sempre ma succederà. Batterli mi rende felice, mi stimola”. Lo ha detto il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness al podcast ’11 Lives’.

Hoeness ha proseguito, esprimendo la propria opinione su Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Paris Saint-Germain: “Non so nemmeno se gli piaccia il calcio. Io ho lavorato sodo per guadagnarmi i miei soldi, lui li ha ricevuti in regalo, glieli mettono a disposizione e non ha bisogno di lavorare per guadagnarseli. Noi non mettiamo tutti i soldi sul tavolo in un colpo solo per festeggiare per uno o due anni e poi il nulla. Quando si prendono delle decisioni bisogna assicurarsi di avere stabilità anche per i 3-4 anni successivi e avere la certezza che non crollerà tutto”.