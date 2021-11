Calcio: Conference League, la Roma non va oltre il 2-2 in casa con il Bodo Glimt

4 Novembre 2021 23:05

Roma, 4 nov. – (Adnkronos) – Dopo la batosta dell’andata e i sei gol al passivo subiti in Norvegia la Roma non riesce a imporsi sul Bodo Glimt nemmeno tra le mura amiche dell’Olimpico: gli ospiti vanno due volte in vantaggio con Solbakken e Botheim e vengono raggiunti da El Shaarawy e Ibanez. Nella classifica del girone C di Conference League il Bodo è primo con 8 punti, uno in più della Roma e due in più dello Zorya, chiude il Cska Sofia fanalino di coda a quota 1.

Mourinho non vuole più brutte figure dopo quella di due settimane fa in Norvegia, così torna ad una formazione molto vicina a quella titolare. Il Bodo Glimt è ben organizzato in difesa e cerca di fare male in contropiede e in avvio di partita in un paio di circostanze, pur senza tirare in porta, si rende pericoloso dalle parti di Rui Patricio. La Roma si sveglia intorno al ventesimo, quando Abraham con il sinistro sfiora il palo. Poco dopo una combinazione fra Zaniolo ed El Shaarawy viene fermata all’ultimo, sull’angolo susseguente il ‘faraone’ prova il tiro al volo che Konradsen devia in angolo.

Con l’andare della partita i giallorossi riescono a conquistare campo, in particolare sulla destra dove Zaniolo prova a far valere la propria potenza e velocità. Al 36′ l’occasione potenziale più importante: proprio Zaniolo va via in verticale ma invece di servire Abraham ben appostato in area cincischia e perde l’attimo. Al 1′ di recupero il Bodo passa. Break a metà campo e palla che arriva a Solbakken, con l’attaccante che di sinistro spara all’incrocio per l’1-0, con i fischi dell’Olimpico che piovono copiosi dalle tribune.