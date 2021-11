Calcio a 5, Pgs Luce Messina corsara al “Palavolcan” di Acireale: terzo successo di fila

29 Novembre 2021 16:03

Terzo successo di fila Pgs Luce Messina, che vince ad Acireale per 1-5

Prova da incorniciare per la Pgs Luce Messina, che si è imposta per 5-1 sul campo dell’Agriplus Acireale nella 7ª giornata del campionato nazionale di serie B di calcio a 5.

Davanti una bella e calorosa cornice di pubblico, i ragazzi allenati da Sergio Carnazza hanno fornito un’ottima prestazione, uscendo dal “PalaVolcan” con tre punti preziosi, che valgono la terza posizione in graduatoria. Alvarito sblocca il punteggio al 17’ con una bellissima percussione in verticale. Nella ripresa, Parri prima raddoppia, finalizzando un’azione da manuale, poi cala il tris con un micidiale destro in corsa sotto l’incrocio. I padroni di casa provano a reagire, adottando la rischiosa tattica del “portiere di movimento”, ma incassano il 4-0 siglato ancora dallo scatenato Parri. Al 15’ riduce le distanze Pocina, ma, nel finale, Simone Fiumara sigla, direttamente dalla propria area, l’ultima rete del match. Si tratta del secondo gol messo a segno quest’anno dagli estremi difensori biancazzurri, dopo quello del giovane Ivan Irrera Costa nel derby contro la Siac Messina.

Risultati 7ª giornata serie B (girone H): Agriplus Acireale-Pgs Luce Messina 1-5; Futsal Canicattì-Monreale 4-2; Casali del Manco-Mascalucia rinv.; Città di Palermo-Ecosistem Lamezia 2-3; Meriense-Mortellito 4-1; Siac Messina-Soccer Montalto 0-5.

Classifica: Ecosistem Lamezia 19; città di Palermo 16; Pgs Luce Messina 15; Agriplus Acireale 13; Futsal Canicattì 12; Casali del Manco 11; Mascalucia e Meriense 9; Monreale 7; Mortellito 5; Soccer Montalto 3; Siac Messina 0.

GIOVANILE: L’Under 19 ci ha provato sul campo del Bovalino C5, ma è uscita sconfitta con il punteggio di 6-3. A nulla è valsa, quindi, la tripletta messa a segno da Giuliano Fallico.