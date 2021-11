Calabria, Sapia: “buon lavoro al neo assessore al settore agricolo e forestale Gianluca Gallo”

9 Novembre 2021 16:36

Calabria, il Segretario Generale Michele Sapia: “auguri al neoassessore al settore agricolo e forestale Gianluca Gallo. Proseguire nel percorso di confronto”

Il Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, Michele Sapia – durante il suo intervento al VII Congresso territoriale della Fai Cisl Cosenza – ha inteso augurare “buon lavoro, a nome di tutta la Fai Cisl Calabria a Gianluca Gallo, nominato in queste ore assessore all’Agricoltura e Forestazione della Regione Calabria. L’impegno che attende il neoassessore Gianluca Gallo è il rilancio dell’intero sistema agro-ambientale-forestale calabrese, anche attraverso il dialogo sociale e il virtuoso utilizzo delle risorse del PNRR e non solo. La Fai Cisl Calabria ribadisce la necessità di proseguire nel percorso di confronto regionale già intrapreso durante la passata legislatura, rinnovando l’invito a promuovere il dialogo e il coinvolgimento di tutti gli attori sociali interessati, per aprire una nuova stagione nel settore agricolo, forestale, della bonifica e della pesca, avviando un necessario ricambio generazionale, favorendo la contrattazione regionale e sostenendo il lavoro agricolo di qualità, il presidio umano per la cura del territorio e lotta al dissesto idrogeologico”.