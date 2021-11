Calabria: raggiunto l’accordo tra Accademia delle Imprese Europea e Fast Confsal

16 Novembre 2021 18:18

Calabria: è stato siglato, presso la sede regionale dell’Accademia delle Imprese Europea, l’accordo di collaborazione all’interno della Regione Calabria, tra l’Accademia delle Imprese Europea e Fast Confsal

E’ stato siglato in data 16 novembre 2021, presso la sede regionale dell’Accademia delle Imprese Europea, l’accordo di collaborazione all’interno della Regione Calabria, tra l’Accademia delle Imprese Europea, rappresentata dal Presidente Giuseppe Ariobazzani e dal Direttore Regionale Katia Rosaci e Fast Confsal, rappresentata dal Segretario Generale Calabria Vincenzo Rogolino. Le due realtà, ognuna per le proprie competenze, collaboreranno per promuovere le identità territoriali anche attraverso e soprattutto mediante l’ausilio del settore dei trasporti, a tal fine si sono impegnati a sviluppare progetti volti a sostenere le aziende nel percorso di marketing e di ampliamento, rilevando eventuali criticità e adoperandosi per rimuoverle, sia nel contesto sociale che in quello politico.