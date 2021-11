3 Novembre 2021 21:06

“Lo farò arricchito dall’esperienza fatta in questi anni in Parlamento”, ha scritto il neo presidente eletto Roberto Occhiuto

“Mi sono dimesso da deputato. Svolgerò un altro ruolo, quello di presidente della Regione Calabria, per un atto di amore. Lo farò arricchito dall’esperienza fatta in questi anni in Parlamento. È stato un onore far parte delle Istituzioni”. E’ questo il messaggio pubblicato sui social dal neo presidente eletto Roberto Occhiuto. Il governatore ha più volte ricordato che per lui si tratta di una scelta d’amore, un percorso che ricorda molto la compianta Jole Santelli.