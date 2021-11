Calabria, c’è l’ufficialità: Occhiuto nuovo Commissario alla Sanità regionale [VIDEO]

4 Novembre 2021 17:02

L’obiettivo principale sarà quello di operare il rientro dal deficit di un settore sottratto da anni alla gestione ordinaria: l’ultimo a provarci in maniera concreta era stato il Presidente Giuseppe Scopelliti nel 2013

La Sanità torna in mano al Presidente di Regione. Secondo quanto la nostra redazione ha raccolto da fonti vicine al Governo nazionale, sarà infatti Roberto Occhiuto il nuovo Commissario ad acta della Sanità. E’ questa una svolta, se non altro anche una promessa mantenuta: già in campagna elettorale il neo governatore della Calabria aveva annunciato di voler avanzare tale richiesta al Ministro Roberto Speranza, così da poter occuparsi prima persona della riforma del sistema sanitario calabrese. E’ questo un primo segnale di discontinuità con un passato che deve essere urgentemente superato: l’obiettivo principale sarà quello di operare il rientro dal deficit di un settore sottratto da anni alla gestione ordinaria.

L’ultimo Presidente di Regione a provarci era stato Giuseppe Scopelliti, che nel 2013 aveva praticamente azzerato il debito. Successivamente la Sanità passò in mano ai Commissari, i quali non riuscirono a rimettere in piedi il settore, portandolo invece ad un deficit miliardario. Ad oggi mancano ancora ufficialmente le cifre reali, perché un reale bilancio non esiste, soprattutto per le Asp di Reggio Calabria e Cosenza. Dopo circa dieci anni di devastante azione negativa e di distruzione della sanità calabrese, adesso c’è la reale opportunità di cambiamento. Occhiuto proverà a voltare pagina e e proverà a riconsegnare un diritto sacrosanto a coloro che per troppo tempo hanno subito danni molto rilevanti, ovvero i cittadini calabresi.

Occhiuto nominato Commissario per la Sanità in Calabria: “una sfida da vincere, dobbiamo ridare ai cittadini i servizi che meritano”. Il neo Presidente succederà a Guido Longo

“Questo pomeriggio sono stato a Palazzo Chigi, ed è arrivato il primo importante frutto del lavoro svolto nelle ultime settimane: il Consiglio dei ministri ha deciso di nominarmi commissario per la sanità in Calabria. Dopo oltre un decennio la gestione di questo delicato settore torna, così, ai calabresi. Avevo preso un solenne impegno con i cittadini in campagna elettorale: questo obiettivo è stato raggiunto già con il primo Cdm dopo la mia proclamazione a presidente. Ringrazio il premier Draghi – al quale ho chiesto un incontro per approfondire i temi che riguardano la Calabria -, il ministro dell’Economia Franco e quello della Salute Speranza, e ringrazio il commissario uscente Longo. Da domani sarò, dunque, impegnato anche su questo delicato fronte, e sulla riforma della sanità si misurerà il successo o meno del mio governo regionale. Chiederò all’esecutivo nazionale di adoperarsi per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale proprio sul commissariamento della sanità in Calabria, affinché il commissario possa essere coadiuvato da esperti selezionati da lui stesso e dal governo. La sfida sulla sanità la dobbiamo vincere, e se ci sarà un vero gioco di squadra sarà meno arduo primeggiare in questa difficile partita. Io sono pronto a giocare in attacco, per far voltare definitivamente pagina alla Regione, per consentire ai calabresi di avere finalmente i servizi e l’assistenza che meritano. Ci vorrà un po’ di tempo, ma ci riusciremo”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Occhiuto nominato Commissario alla Sanità, Cannizzaro: “ecco la prima grande vittoria per i calabresi!”

“La prima conquista dell’era Occhiuto è di quelle che segnano già la storia della nostra Regione: la nomina di Roberto a Commissario equivale a riconsegnare la Sanità in mano ai calabresi dopo 11 anni di scelte calate dall’alto e di personaggi che poco o nulla avevano a che fare con la Salute pubblica. Risultati disastrosi a cui ora dovremo trovare rimedio noi, nel più breve tempo possibile!”. È grande il compiacimento dell’On. Francesco Cannizzaro nel salutare la tanto attesa notizia della scelta romana di affidare il delicato settore al neo Governatore. Il mandato di Roberto Occhiuto Presidente inizia con il botto. La decisione del Governo è il sintomo della forte credibilità di Occhiuto dinnanzi alle Istituzioni e la conferma del peso specifico del Partito calabrese al cospetto dei suoi organi Nazionali.

“È stato sin dall’inizio il cavallo di battaglia della nostra campagna elettorale, ma non è rimasto semplicemente tale – spiega il deputato reggino nell’annunciare la lieta notizia – ci siamo battuti con forza e decisione affinché la volontà di avocare alla Regione la gestione della Sanità non restasse solo una proposta o un’idea da spendere durante le elezioni. Adesso possiamo dire con fermezza e senza paura di smentita che Occhiuto, Forza Italia, il CentroDestra, hanno ottenuto la prima grande vittoria per la Calabria!”. “Certo, siamo ben coscienti di essere soltanto ai piedi della salita – aggiunge il parlamentare forzista – però sappiamo già come affrontare la ripidezza di certe pendenze. Roberto è determinato e competente. Sono certo che guiderà alla grande il complesso processo di profonda rivoluzione della Sanità, sapendo di poter contare su una squadra valida e solida”. “L’entusiasmo che abbiamo dopo questa notizia è pari soltanto al peso dell’enorme responsabilità che ci stiamo prendendo – conclude Cannizzaro – ma lo stiamo facendo con la consapevolezza di poter cambiare una volta per tutte la storia della Sanità nella nostra Regione!”.

Calabria, Torromino (FI): nomina Occhiuto commissario sanità bellissima notizia per calabresi

“La nomina del presidente Roberto Occhiuto a commissario per la sanità in Calabria è una bellissima notizia per i calabresi, che dopo anni di immobilismo meritano una persona capace di affrontare questa difficile sfida e di mettere finalmente ordine nel caos di un settore tanto delicato quanto importante per la vita dei cittadini. In bocca al lupo Roberto, so quanto tenevi a questo traguardo e sono certo che saprai svolgerlo al meglio”. Lo afferma in una nota Sergio Torromino, deputato calabrese di Forza Italia.

Calabria: Tripodi (FI), nomina Occhiuto commissario sanità notizia che tutti aspettavamo

“La nomina del presidente Occhiuto a Commissario per la sanità in Calabria era la notizia che tutti aspettavamo.

Finalmente, dopo anni di mala gestione, la sanità viene restituita ai calabresi e al suo presidente, eletto dai cittadini.

L’esperienza, le competenze e le capacità maturate in tutti questi anni, unite al grande amore che nutre per la sua terra, sono sicuramente una garanzia per affrontare questa sfida importante e difficile. Complimenti Roberto e auguri di buon lavoro”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.

Mangialavori: “congratulazioni e in bocca al lupo al presidente Roberto Occhiuto”

“Congratulazioni e in bocca al lupo al presidente Roberto Occhiuto, da oggi neo commissario della Sanità calabrese. Finalmente, dopo quasi un decennio di fallimenti e scandali assortiti, abbiamo l’uomo giusto al posto giusto, nel momento giusto. La Calabria, da adesso in poi, può scrivere una nuova pagina della sua storia”. È quanto afferma il senatore e coordinatore calabrese di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori. “A pochi giorni dalla sua proclamazione – continua –, il presidente Occhiuto ha già dimostrato di avere la piena fiducia del Governo Draghi, che ha deciso di affidare le chiavi del settore più delicato e critico della regione all’uomo che, giusto un mese fa, è stato legittimato dal voto dei cittadini calabresi. Con questa nomina, si chiude definitivamente l’era dei commissari “tecnici” – il più delle volte ex ufficiali delle forze dell’ordine che poco o nulla sapevano di sanità – che tanto male ha fatto alla Calabria. È solo il caso di ricordare che, negli ultimi otto anni, il debito del comparto è cresciuto a dismisura, i servizi essenziali sono nettamente peggiorati e la mobilità passiva ha fatto registrare nuovi record negativi. Il presidente Occhiuto avrà, perciò, un compito tutt’altro che facile, ma ha tutte le carte in regola per fare bene e per invertire una tendenza fin qui nefasta”. “Dopo un lungo periodo buio – conclude Mangialavori –, la Sanità torna perciò nelle mani dei calabresi, così come lo stesso Occhiuto e tutto il centrodestra avevano promesso in campagna elettorale. È l’inizio di una sfida che deciderà il destino di tutti i cittadini di questa regione, i quali, da oggi, possono decisamente stare più tranquilli di prima”.

Occhiuto commissario alla sanità, Nesci: “pronti a leale collaborazione”

“Come Governo abbiamo voluto nominare Commissario alla Sanità della Calabria il presidente della Regione con l’obiettivo di rafforzare e rilanciare il sistema sanitario. Siamo pronti ad una leale collaborazione con il Presidente Occhiuto perché il tema della sanità necessità di un impegno trasversale. Con i decreti Calabria abbiamo assegnato al territorio fondi e dotazione organica, ora serve la capacità manageriale di mettere a frutto queste risorse”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci. “Sarà necessario affrontare le criticità strutturali della sanità – aggiunge – per garantire livelli di assistenza adeguati a tutti i cittadini. L’obiettivo è rafforzare la responsabilità politica della Regione sulla sanità per ripristinare un processo virtuoso di efficienza, trasparenza e qualità dei servizi. In tal senso sarà necessario rafforzare il Dipartimento regionale per la salute con profili di competenza ed esperienza che potranno supportare il lavoro di risanamento. Ringraziamo il Commissario Longo per il senso di responsabilità dimostrato e auguriamo buon lavoro a Occhiuto, che – conclude Nesci – nel suo ruolo sarà accompagnato dalle istituzioni che ad ogni livello, da anni, cooperano con la prospettiva di far uscire la Calabria dal commissariamento”.

Occhiuto commissario alla sanità, Wanda Ferro: “prima grande conquista del nuovo governatore”

“La nomina di Roberto Occhiuto quale nuovo commissario alla Sanità in Calabria è la prima grande conquista del nuovo governatore e del centrodestra. Abbiamo sempre indicato come priorità assoluta quella di restituire la gestione della sanità in Calabria a chi si assume davanti ai cittadini la responsabilità delle scelte. I commissari inviati da Roma che si sono avvicendati per oltre 10 anni non sono riusciti a risanare i conti della sanità, né a migliorare i livelli di assistenza, né a porre un freno all’emigrazione sanitaria, anzi la situazione è stata ulteriormente aggravata da un approccio burocratico e ragionieristico e dalla scarsa conoscenza delle realtà e delle dinamiche dei territori. Ora è necessario che venga messa a disposizione di Occhiuto una struttura all’altezza del compito di rivoluzionare la sanità regionale per garantire ai calabresi il diritto alla salute, e perché la Calabria non rappresenti più soltanto un bancomat per gli ospedali e le cliniche del Centro-Nord”. Così il deputato Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia.

Calabria, Gentile (FI): “nomina di Occhiuto a commissario alla sanità è una svolta epocale”

“La decisione del Consiglio dei ministri di nominare Roberto Occhiuto commissario per la sanità in Calabria è una svolta epocale.

Finalmente, dopo una lunga stagione di immobilismo, la nostra Regione potrà uscire dal pantano grazie alla guida di una personalità politica esperta, autorevole e competente. Sono certo che, grazie al grande impegno del presidente Occhiuto, anche la Calabria, presto, riuscirà a dare ai calabresi i servizi sanitari di qualità che meritano. Noi, in Parlamento, saremo sempre al fianco di Roberto per realizzare il nuovo progetto sanitario del quale il nostro territorio ha urgente bisogno”. Lo afferma in una nota Andrea Gentile, deputato calabrese di Forza Italia.