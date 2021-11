Calabria: Occhiuto nomina il nuovo commissario del Corap

12 Novembre 2021 15:38

Calabria, Occhiuto: “esponente Confindustria nominato commissario del Corap”

“In campagna elettorale avevo promesso a Confindustria che avrei reso la loro confederazione protagonista del sistema imprenditoriale della Calabria e delle scelte che avrebbero riguardato lo sviluppo delle aree industriali”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Sono contento che il primo atto della mia giunta – che doveva individuare il commissario del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – sia stato quello di nominare alla gestione del Corap un esponente – Enrico Mazza – indicato da Unindustria Calabria, in una terna di nomi che avevo chiesto nei giorni scorsi al loro presidente. La nostra Regione la cambieremo anche attraverso queste decisioni: spazio al merito, alla competenza, e coinvolgimento reale delle associazioni di categoria e dei sindacati”, conclude Occhiuto.

La soddisfazione del Presidente di Unindustria Calabria

“Apprendiamo con particolare soddisfazione – dichiara il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara – che la Giunta Regionale ha nominato come Commissario liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CORAP, l’Avv. Enrico Mazza. L’Avv. Mazza è, certamente, figura in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ma, soprattutto, con le giuste capacità professionali e la necessaria esperienza per svolgere un compito tanto delicato quanto fondamentale che siamo sicuri porterà avanti in maniera irreprensibile. Dopo un periodo complesso e complicato, – continua Ferrara – del quale a pagarne le spese sono stati, e continuano ad essere, i lavoratori e le imprese, oggi ci si avvia verso un percorso di chiarezza e soluzione della questione, affrontando una vicenda che nel tempo ha sempre complicato di molto, non soltanto, i programmi di sviluppo e di attrazione degli investimenti in quelle aree, ma ha anche pregiudicato il corretto dispiegarsi delle potenzialità costituite dalle ZES. Con la nomina dell’Avv. Mazza, siamo certi, – sottolinea il Presidente Ferrara – verrà finalmente garantita una soluzione delle problematiche, in linea con gli obiettivi prefissati dalla Giunta Regionale e con la sua mission primaria, ossia favorire il sorgere di nuove iniziative imprenditoriali e di implementare e potenziare le attività esistenti. Non posso che esprimere – conclude Ferrara – sincero apprezzamento a nome mio personale e di Unindustria Calabria al Presidente Roberto Occhiuto per la rapidità e l’efficacia delle decisioni adottate in quanto ha dimostrato di intervenire con determinazione tanto sul tema della Sanità, con la sua nomina a Commissario, quanto sulla problematica delle Aree Industriali portata alla sua attenzione in occasione dell’Assemblea di Unindustria Calabria il 30 Ottobre scorso”.