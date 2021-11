Calabria, Occhiuto annuncia: “protocollo d’intesa con il Formez, si occuperà della selezione del personale”

22 Novembre 2021 19:46

Calabria, Occhiuto annuncia: “la Regione sottoscriverà un protocollo d’intesa con il Formez, affinché sia questo ente a svolgere le selezioni per il personale che servirà nei prossimi anni per rafforzare la nostra amministrazione”

Riunione di Giunta regionale della Calabria, questo pomeriggio, con vari provvedimenti approvati. “Di uno ne avevo già parlato”, afferma il Governatore Roberto Occhiuto. “Abbiamo deciso – sottolinea- che la Regione sottoscriverà un protocollo d’intesa con il Formez, affinché sia questo ente a svolgere le selezioni per il personale che servirà nei prossimi anni per rafforzare la nostra amministrazione. Scegliamo la trasparenza, il merito, un metodo chiaro e preciso di accesso. Abbiamo, poi, approvato l’assestamento di bilancio e il documento di economia e finanza. Strumenti tecnici indispensabili, che ci permetteranno di non andare in esercizio provvisorio e di programmare gli interventi da mettere in atto nei prossimi mesi. Andiamo avanti, con slancio e decisione. Tante le cose da fare, e tanti traguardi da raggiungere”, conclude.